الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

بات نجم المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، على أعتاب الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





واقترب مسؤولو نادي الزمالك، من حسم صفقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بالميركاتو الشتوي.





وفتح المارد الأبيض، خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول إتمام التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق البترولي، بالفترة المقبلة.





ويرغب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، في التعاقد مع جلال لتدعيم خط دفاعه بالموسم الجاري، خاصةً مع اقتراب رحيل محمود الونش للدوري السعودي.





ويعتبر أسامة جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.





ويرغب الفريق البترولي في الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه من أجل التنازل عن خدمات اللاعب، فيما يحاول مسؤولو الزمالك حسم الصفقة مقابل 12 مليون جنيه.



