عاجل.. إصابة بوكيتنو بفيروس كورونا

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة المدير الفني للفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للعملاق الفرنسي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب الفريق الباريسي تغريدة أن ببكويتنو بصدد تنفيذ الإجراءات الإحترازية ويخضع للعزل المنزلي من أجل التعافي من الفيروس.









وأوضح الفريق الباريسي أيضاً أن خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو سيقودان الفريق خلال مباراة انجيه المقرر لها يوم غداً السبت لحساب بطولة الدوري الفرنسي.



