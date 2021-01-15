للمرة الثانية.. علي قاسم مع أمينة خليل في "خلي بالك من زيزي"

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي


يستعد الفنان علي قاسم لتصوير أول مشاهده في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2021.

"خلي بالك من زيزي" يعد التعاون الثاني بين علي قاسم وأمينة خليل، وذلك بعد مشاركتهما في مسلسل "قابيل" الذي عرض في موسم رمضان 2019.

المسلسل بطولة أمينة خليل وعلي قاسم، ومحمد ممدوح، وسلوي محمد علي، وصفاء الطوخي، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

ويقوم حاليا بتصوير مسلسل "تحقيق" إخراج شانك للعرض قريبًا حصريًا علي WATCH iT!، فيما يستأنف تصوير دوره في فيلم "كيرة والجن" مع مروان حامد بعد عيد الفطر.

يذكر أن علي قاسم شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "لعبة النسيان".

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