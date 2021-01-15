إضاءة طريق قنال السويس بأعمدة الليد في الإسكندرية (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلن حي وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن قيامه بفصل التيار الكهربي عن الإعلانات ذات التوصيلات العشوائية التي تمثل خطورة علي الأرواح  بطريق كارفور، بالتنسيق مع شركه الكهرباء وادارة المشروعات والورش، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، واستمرارا للجهود المبذولة لإزالة الخطورة وحماية الأرواح خلال موسم سقوط الأمطار.

 كما كام الحي بإزالة الخطورة  بعدد ٢ عامود ديكورى امام رقم ١٨ شارع الغرفه التجارية،  وفصل  التيار عن عامود مكهرب بشارع  شجرة الدور. كما تم في السياق ذاته، تأمين كابل كهرباء اعلي مدرسة احمد طلعت بالعطارين.
وبدء الحي في خطة إستبدال عدد ٢٥٠ كشاف صوديوم بأخرى ليد ١٥٠ وات بشارع  قنال السويس؛ في إطار خطة الإرتقاء بمستوى الإضاءة العامة  وترشيد الطاقة.
إضاءة طريق قنال السويس بأعمدة الليد في الإسكندرية (صور)
إضاءة طريق قنال السويس بأعمدة الليد في الإسكندرية (صور)
إضاءة طريق قنال السويس بأعمدة الليد في الإسكندرية (صور)
إضاءة طريق قنال السويس بأعمدة الليد في الإسكندرية (صور)
إضاءة طريق قنال السويس بأعمدة الليد في الإسكندرية (صور)
إضاءة طريق قنال السويس بأعمدة الليد في الإسكندرية (صور)
إضاءة طريق قنال السويس بأعمدة الليد في الإسكندرية (صور)
إضاءة طريق قنال السويس بأعمدة الليد في الإسكندرية (صور)

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