إغلاق الكوبري الواصل بين الغربية والدقهلية

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
محمد كشك

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري إغلاق الكوبري الواصل بين مدينة منية سمنود التابعة لمحافظة الغربية وقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية والمار على نهر النيل وذلك لقيام الهيئة بإجراء عملية الصيانة لمدة 10 أيام.

وتضمن بيان الهيئة القيام بتنفيذ الصيانة للكوبري اعتبارا من يوم السبت 16 يناير وجتي 25 يناير وذلك لمدة 10 أيام.

وأهابت الشركة بالمسافرين بأتخاذ الطرق البديلة وكذلك أخطرت إدارات المرور بالغربية والدقهلية لوضع الخطة البديلة للطريق المؤدية المحافظتين وتعيين الخدمات المروري لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

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