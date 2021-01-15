لخلاف مالية مع والده.. عامل يطعن طالب في الدقهلية

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أصيب طالب بجرح نافذ بالبطن ادعاء تعدى شخص عليه بالضرب بآلة حادة لوجود خلافات بينهما، ببندر طلخا.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة طلخا من مستشفي الطوارى بالمنصورة بوصول المدعو حسام طارق المتولي جمعه 18 سنة طالب، ومقيم بندر طلخا، مصابا بجرح نافذ بالبطن ( ادعاء تعدي).



بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو طارق المتولي جمعه جلال 42 سنة صاحب محل كاوتشوك، ومقيم بذات العنوان، اتهم المدعو كريم ابراهيم محمد ابراهيم 24 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، بالتعدي علي نجله بالضرب بالة حادة" سكين"، واحداث اصابته لوجود خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبارشاده تم ضبط الاداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١٤٩٩ جنح مركز طلخا، وجاري العرض علي النيابة العامة.

