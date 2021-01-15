روني يعلن اعتزاله وتوليه تدريب ديربي كاونتي

أعلن النجم الإنجليزي واين روني اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة، وتوليه مهمة المدير الفني لفريقه الحالي ديربي كاونتي، الذي كان آخر محطاته الاحترافية مع الساحرة المستديرة.





وكتب روني تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "أحب كل دقيقة في مسيرتي الاحترافية ولكني متحمس للبدء في الإدارة مع نادٍ كبير ديربي كاونتي.. شكراً على جميع الرسائل وأفضل التمنيات.. أنا أقدر ذلك".





وحقق روني إنجازات رائعة خلال مدار مسيرته الكروية التي امتدت منذ عام 2002، حيث لعب مع أندية إيفرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ودي سي يونايتد الأمريكي واختتم مسيرته مع ديربي كاونتي الإنجليزي، وسجل إجمالاً 313 هدفاً في 764 مباراة، من بينهم 235 هدفاً في 559 مباراة مع مانشستر يونايتد يتربع بهم على عرش الهدافين التاريخيين للفريق.





وعلى المستوى الدولي يعد روني الهداف التاريخي أيضاً للمنتخب الإنجليزي، برصيد 53 هدفاً في 120 مباراة، وكانت جميع بطولاته مع مانشستر يونايتد، حيث فاز معه بجميع البطولات الممكنة محلياً وقارياً ودولياً، وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.



