صفاء الطوخي تكشف سبب تسميتها بالأم الشريرة.. فيديو

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وجهت الفنانة صفاء الطوخي، بعض النصائح للفتيات، قائلة: «شوفي انتي عايزة أيه وبتحبيه واعمليه بغض النظر عن أي حسابات».



وأضافت صفاء الطوخي خلال استضافتها مع الفنانة سلوى محمد علي، والإعلاميتين سالي حماد، وإيمان يوسف، مقدمات برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أنه يجب على البنات فعل ما يريدونه ويحبونه ولا يخافون من شيء طالما أنهن يسيرن بقناعتهن اللطيفة.



وكشفت الطوخي عن سبب تسميتها بالأم الشريرة، موضحة أنها رفضت ذات مرة طلب ابن صديقتها عندما كان في الحادية عشرة من عمره أن يذهب مع طفلتها ليلعبوا بمفردهما، خلال تجمع الأسرتين للعشاء في أحد الأماكن.



وأوضحت الفنانة صفاء الطوخي أنها ظلت أم شريرة حتى بلغ أبنائها سن الـ 17 عامًا.