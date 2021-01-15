للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي


بعد النجاح الذي حققته جائزة العلام والصحافة العربية AMA ٢٠١٩ والتي شارك فيها ١٠٠ صحفي وناقد واعلامي من مصر وعدد من الدول العربية، نعلن اليوم عن نتائج الدورة الثانية لعام ٢٠٢٠.

جائزه الإعلام والصحافة العربية تبني على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني من من لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية، كما أن اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدي العاملين في الوسط الفني وكذلك الجمهور لأن بالأساس مهنتهم هو تقييم واختيار الأفضل لذلك كانت فكرة جائزة الاعلام والصحافة العربية Arab Media Award.

ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة تم تأجيل حفل توزيع الجوائز، والذي كان مقرر نهاية الشهر الحالي لحين تحسن الأوضاع.


وكانت نتائج هذا العام كالاتي:
في فئة السينما لعام ٢٠٢٠ اختار أهل الميديا....

أفضل فيلم سينمائي مصري.. صاحب المقام
أفضل فيلم سينمائي عربي.. غزه مونامورا
أفضل ممثل سينمائي. مناصفة بين علي سليمان فيلم ٢٠٠ متر، حسن الرداد تؤام روحي
أفضل ممثلة سينمائية. الهام شاهين حظر تجوال
أفضل موسيقية تصويريه. خالد الكمار صاحب المقام
أفضل قصة عمل سينمائي. اماني التونسي -توأم روحي
أفضل سيناريو وحوار في السينما. اماني التونسي -توأم روحي
أفضل مخرج سينما. امير رمسيس-حظر تجوال
أفضل شركة انتاج سينما.. السبكي

في فئة الدراما لعام ٢٠٢٠ اختار اهل الميديا..

- أفضل مسلسل مصري. الاختيار
- أفضل ممثل في عمل مصري. امير كراره
- أفضل ممثلة في عمل مصري. يسرا
- أفضل مسلسل عربي. أولاد ادم
- أفضل ممثل في مسلسل عربي. مكسيم خليل- أولاد ادم
- أفضل ممثلة في مسلسل عربي. ستيفاني صليبيا - الساحر
- أفضل مسلسل كوميدي. اللعبة
- أفضل ممثل كوميدي. شيكو- اللعبة
- أفضل ممثلة كوميدي. نيللي كريم ١٠٠ وش
- أفضل تتر. ١٠٠ وش
- أفضل قصة عمل درامي. خيانة عهد
- أفضل سيناريو وحوار في الدراما. باهر دويدار - الاختيار
- أفضل مخرج درامي. كامله أبو ذكري
- أفضل شركة انتاج دراما. سينرجي

المجموعة الثانية: المسرح

- أفضل مسرحية. علاء الدين
- أفضل ممثل مسرحي. احمد عز
- أفضل ممثلة مسرحية. سهر الصايغ

الموسيقية:

- أفضل أغنية لمطرب. الجسمي- بالبنط العريض
- أفضل أغنية لمطربة. جنات ٠ انا رايقه
- أفضل البوم لمطرب. سهران-عمرودياب
- أفضل البوم لمطربة. صاحبه راي-اليسا
- أفضل اغنية مهرجانات. اخواتي - الصواريخ
- أفضل شاعر غنائي. ايمن بهجت
- أفضل ملحن. عزيز الشافعي
- أفضل شركة انتاج غنائية. روتانا

المهرجانات على مستوي الشرق الأوسط فقط:

- أفضل مهرجان سينمائي.. الجونه
- أفضل مهرجان موسيقي.. حفلات موسم الرياض وجدة اول شهرين من السنة

منوعات:

- أفضل اعلان. مولتو - روبي، مالك، كدواني
- أفضل اغنية اعلان. سنة الحياة الجسمي "اورانج"
- افضل برنامج توك شو. عمرو اديب- الحكاية
- أفضل برنامج فني متخصص. Et بالعربي
- أفضل جلسة تصوير. درة- اليخت
- أفضل شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد هنيدي
- أفضل ممثل دور ثاني. احمد زاهر- البرنس
- أفضل ممثلة دور ثاني. مناصفة روجينا – البرنس،دنيا ماهر -١٠٠ وش
- أفضل موهبة شابه. خالد أنور
- أفضل منصة موسيقية. انغامي
- أفضل منصة عامة. نتفليكس
- أفضل حملة دعائية. حمله مسلسل ما وراء الطبيعة
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠
للسنة الثانية إعلان نتائج جائزة الإعلام والصحافة العربية ٢٠٢٠

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