ضابط بقوات المظلات: القيادة العامة لا تبخل بتوفير أي إمكانيات لإنجاح المهمات

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال العميد محمد سعد، ضابط بقوات المظلات المصرية، إن قوات المظلات هى إحدى تشكيلات القوات المسلحة، وهى قوات عالية الجاهزية ولديها استعدادات قوية جدا.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن قوات المظلات لديها قدرة على تنفيذ مهامها في العمق خلف خلف خطوط العدو، موضحا أنهم ينفذون مهامهم بأكثر من طريقة منها الإسقاط الجوي، والنقل الجوي، والإنزال بالهليكوبتر.

وأضاف ضابط بقوات المظلات المصرية، أن القيادة العامة لا تبخل بتوفير أي امكانيات لإنجاح المهمة.

أخبار تهمك

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

08:00 م

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

04:29 م

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض