ضابط بقوات المظلات: القيادة العامة لا تبخل بتوفير أي إمكانيات لإنجاح المهمات

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قال العميد محمد سعد، ضابط بقوات المظلات المصرية، إن قوات المظلات هى إحدى تشكيلات القوات المسلحة، وهى قوات عالية الجاهزية ولديها استعدادات قوية جدا.



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن قوات المظلات لديها قدرة على تنفيذ مهامها في العمق خلف خلف خطوط العدو، موضحا أنهم ينفذون مهامهم بأكثر من طريقة منها الإسقاط الجوي، والنقل الجوي، والإنزال بالهليكوبتر.



وأضاف ضابط بقوات المظلات المصرية، أن القيادة العامة لا تبخل بتوفير أي امكانيات لإنجاح المهمة.

