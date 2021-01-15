"سقطت من الدور الثالث".. التحريات تكشف كذب رواية سيدة قتلت طفلة زوجها بأكتوبر

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات قتل طفلة عمرها 3 سنوات على يد زوجة والدها بعد وصلة تعذيب، بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن زوجة الأب اصطحبت الطفلة إلى المستشفى زاعمة سقوطها من الطابق الثالث.

وبينت التحريات أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة تبين عدم إصابتها بكسور، ووجود آثار تعذيب بجثتها خاصة ظهرها، وخنق بالرقبة.

وواصلت التحريات إلى هروب زوجة الأب رفقة زوجها إلى مسقط رأسها بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة عمرها 3 سنوات، جثة هامدة ووجود آثار تعذيب بجسدها.

تحريات المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، توصلت إلى وفاة الطفلة إثر تعرضها لوصلة تعذيب على يد زوجة والدها، بمنطقة مساكن عثمان.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الفرقة، إلى تمكن والد الطفلة وزوجته من الهرب، بعد تأكدهما من وفاة طفلته.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهما.

وجرى التحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ حوالي 4 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 9 ساعات

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ ساعة و نصف

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ نصف ساعة

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

08:00 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

04:29 م

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض