مواجهات قوية للدخان والمنيا وقنا وديروط بالجولة الـ 9 للقسم الثاني







شهدت الجولة الماضية فوز الدخان خارج الديار على التليفونات بهدف، بينما حقق الالومنيوم الفوز على قنا بهدفين دون رد.





2- المنيا مع بترول أسيوط



يستضيف فريق المنيا وصيف المجموعة برصيد 17 نقطة بقيادة شديد قناوي نظيرة فريق بترول أسيوط العاشر برصيد 11 نقطة بقيادة كرم جابر.



وتغلب الفريق المنياوي مؤخرا على كيما أسوان بهدف، بينما تعادل البترول مع شبان قنا بدون أهداف.



3- بنى سويف مع الإعلاميين



يلتقي فريق بنى سويف صاحب المركز السادس بقيادة محمد يوسف برصيد13 نقطة مع فريق الإعلاميين صاحب المركز الرابع بقيادة ياسر الكنانى برصيد 15 نقطة.



وحقق الفريقان الفوز في الجولة السابقة حيث تغلب بنى سويف على الفيوم بهدف/ الإعلاميين على طهطا بثلاثية نظيفة.



4- طهطا مع ديروط



يحل فريق ديروط صاحب المركز الخامس بقيادة محمد صديق برصيد13 نقطة ضيفاً على فريق طهطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد اسماعيل برصيد 5 نقاط.



وحقق ديروط فوزاً ساحقا على أسمنت أسيوط بخمسة أهداف مقابل هدف، بالجولة الماضية، فيما تلقى طهطا هزيمه من الإعلاميين بثلاثة أهداف نظيفة.



5- الفيوم مع قنا



يشهد على ملعب الاسيوطي لقاء الفيوم السابع بقيادة أحمد بكرى برصيد 13 نقطة مع فريق قنا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود إبراهيم برصيد 8 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة الفيوم من بنى سويف بهدف وهزيمة قنا من فريق الألومنيوم بهدفين نظيفين.



6- شبان قنا مع سوهاج



يواجه فريق شبان قنا صاحب المركز التاسع بقيادة كمال الزين برصيد11 نقطة نظيرة فريق سوهاج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد خلف بيبوبرصيد 12 نقطة.



تعادل شبان قنا مؤخرا مع بترول اسيوط بدون أهداف سوهاج مع شباب سمسطا بهدف لمثله.



7- شباب سمسطا مع تليفونات بني سويف



وفي لقاء الهروب من النفق المظلم يخوض فريق مركز شباب سمسطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 8 نقاط لقاء هام مع نظيرة فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد جمال برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل سمسطا مع سوهاج 1-1 وخسارة التليفونات من الدخان بهدف .



8- أسمنت أسيوط مع كيما اسوان



يلتقي فريق أسمنت أسيوط متذيل المجموعة بقيادة هيسم صالح برصيد 3 نقاط مع فريق كيما أسوان صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عادل عبد الحميد لحمه برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة أسمنت أسيوط من فريق ديروط بخمسة أهداف مقابلهدف، وسقوط كيما بهدف أمام المنيا.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 19 نقطة

2- المنيا 17 نقطة

3- الألومنيوم 16 نقطة

4- الإعلاميين 15 نقطة

5- ديروط 13 نقطة

6- بنى سويف 13 نقطة

7- الفيوم 13 نقطة

8- سوهاج 12 نقطة

9- شبان قنا 11 نقطة

10- البترول 11 نقطة

11- شباب سمسطا 8 نقاط

12-قنا8 نقاط

13- كيما أسوان 6 نقاط

14- تليفونات بني سويف 5 نقاط

15- طهطا 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

يحتضن ملعب نادي الشرقية للدخان مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق الدخان بقيادة علاء ابراهيم صاحب الصدارة، برصيد 19 نقطة مع فريق الألومنيوم الذي يحتل المركز الثالث بقيادة حسين عبد اللطيف برصيد16 نقطة.