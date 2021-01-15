والد بطل واقعة "محمد وبسنت": ابني أول ما اتولد مكنتش متفائل بيه

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:31 م
أمنية فوزي

قال المطرب الشعبي حسام الشرقاوي، إن نجله منذ ولادته لم يكن يبتسم مثل غيره من الأطفال، مضيفًا: "محمد أول ما اتولد مكنش بيضحك وكنت مش متفائل به خالص، لأنه مش بيضحك"، مشيرًا إلى أن نجله عندما وصل إلى عمر سنة كان يشعر بالغيرة من أشقاءه الكبار "أحمد ومي"، بسبب ظهورهما برفقة والدهم في البرنامج الذي كان يقدمه والدهم بحضور عدد من الفنانين.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال لقائه ببرنامج "صوت الشعب"، تقديم الإعلامي أحمد العوضي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "محمد كان عمره سنة وبيغير من أخواته أحمد ومي لظهورهم معي في الكليبات وكانوا بيشاركوا معايا في فقرة كوميديا ببرنامج للنجوم"، معقبًا: "عندما وصل محمد لعمر 3 سنين وبدأت الدراسة، وعلشان "مودو" بيغير من أحمد كان دايما يقولي أنت مش بتحبني وكأني مش ابنك وأنا بعمل كل حاجة وجربني وعلشان كدة أخدته معايا فى بعض الحلقات".

وأشار المطرب الشعبي حسام الشرقاوي إلى أنه بدأ في مشاركة نجله محمد في الكليبات التي يقدمها ومنها مهرجان "سك على أصحابك"، وأخبره بأنه لا بد أن يكون طبيعي أمام الكاميرات ولا يشعر بالخجل، وحينها نجح الطفل محمد في مشاركة والده في "الكليب"، وشاركه مرة أخرى في برنامج كاميرا خفية يسمى: "معلش يا عم الحاج".

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