عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة مشاركة الدولي التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد بصورة طبيعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.


وشهد المران تعرض كريم بامبو لكدمة قوية على مستوى القدم اليسرى خلال التقسيمة الفنية الأمر الذي جعل الجهاز الطبي للفريق يقرر إراحته فيما تبقي من المران للإطمئنان على حالته.


يُذكر أن الزمالك يستعد بقوة لمواجهة فريق نادي الجونة يوم الثلاثاء القادم لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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