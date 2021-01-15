بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد مهدد بفقدان خدمات أحد أهم نجومه لفترة طويلة بعد أن خاض مباراة أتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني وهو يعاني من الإصابة.





وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي كان يعاني من إنزعاجات قبل مباراة أتلتيك بيلباو ولكن في نهاية الأمر شارك هو يضع ضمادة واقية على ركبته.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راموس سيغيب عن مواجهة ديبورتيفو ألكويانو في بطولة كأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير الحالي كما من المتوقع أن يغيب عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني يوم 23 يناير الحالي.





وعلى نفس الجانب، أشار الصحفي خافي هيرايز إلى أن راموس خاض المباراة مع قليل من الإنزعاجات على مستوى عضلته لكن بعد المباراة أصبحت وضعية إصابته في حالة مخيفة.





وألمح خافي هيرايز أن رافائيل فاران نجم دفاع الملكي عانى هو الآخر من إصابة أثناء لقاء أتلتيك بيلباو وخرج بين شوطي المباراة.



