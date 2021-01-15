تعرف علي مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث
الجمعة 15/يناير/2021 - 08:05 م
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثالث، والتي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم .
وتستهل الجولة بمواجهة فريق نادي المراغة، أمام نادي ه فريق نادي البداري، والتي يستضيفها ملعب الأول.
فيما يلتقي فريق نادي قفط، بقيادة احمد حواش المدير الفني الجديد، في اولي لقاءاته الرسمية مع الفريق، امام مركز شباب سوهاج، بملعب الاول.
ويستضيف نادي اخميم، فريق مركز شباب البلينا، فيما يلتقي فريق مركز شباب نجوع مازن، مركز شباب نجوع مازن، بملعب الاول.
فيما قررت اللجنة تأجيل لقاء نادي الرحلات امام شبان المراغة، ومباراة اهلي المنشاة أمام شعب قوص الي يوم الاحد المقبل بسبب مشاركتهم في بطولة كأس مصر.
وتستهل الجولة بمواجهة فريق نادي المراغة، أمام نادي ه فريق نادي البداري، والتي يستضيفها ملعب الأول.
فيما يلتقي فريق نادي قفط، بقيادة احمد حواش المدير الفني الجديد، في اولي لقاءاته الرسمية مع الفريق، امام مركز شباب سوهاج، بملعب الاول.
ويستضيف نادي اخميم، فريق مركز شباب البلينا، فيما يلتقي فريق مركز شباب نجوع مازن، مركز شباب نجوع مازن، بملعب الاول.
فيما قررت اللجنة تأجيل لقاء نادي الرحلات امام شبان المراغة، ومباراة اهلي المنشاة أمام شعب قوص الي يوم الاحد المقبل بسبب مشاركتهم في بطولة كأس مصر.
ترتيب المجموعة
1_شبان المراغة15 نقطة
2_اخميم 13 نقطة
3_نادي قفط 11 نقطة
4_نادي المراغة9 نقاط
5_شعب قوص 9 نقاط
6_اهلي المنشأة 8 نقاط
7_مكة المكرمة 8 نقاط
8_ابوتيج 7 نقاط
9_الرحلات 7 نقاط
10_البداري 7 نقاط
11_البلينا 4 نقاط
12_نجوع مازن نقطتين
13_شباب سوهاج نقطتين