تعرف علي مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث





ترتيب المجموعة 1_شبان المراغة15 نقطة 2_اخميم 13 نقطة 3_نادي قفط 11 نقطة 4_نادي المراغة9 نقاط 5_شعب قوص 9 نقاط 6_اهلي المنشأة 8 نقاط 7_مكة المكرمة 8 نقاط 8_ابوتيج 7 نقاط 9_الرحلات 7 نقاط 10_البداري 7 نقاط 11_البلينا 4 نقاط 12_نجوع مازن نقطتين 13_شباب سوهاج نقطتين

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثالث، والتي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم .وتستهل الجولة بمواجهة فريق نادي المراغة، أمام نادي ه فريق نادي البداري، والتي يستضيفها ملعب الأول.فيما يلتقي فريق نادي قفط، بقيادة احمد حواش المدير الفني الجديد، في اولي لقاءاته الرسمية مع الفريق، امام مركز شباب سوهاج، بملعب الاول.ويستضيف نادي اخميم، فريق مركز شباب البلينا، فيما يلتقي فريق مركز شباب نجوع مازن، مركز شباب نجوع مازن، بملعب الاول.فيما قررت اللجنة تأجيل لقاء نادي الرحلات امام شبان المراغة، ومباراة اهلي المنشاة أمام شعب قوص الي يوم الاحد المقبل بسبب مشاركتهم في بطولة كأس مصر.