توك شو توك شو عاجل.. إجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول قبل تنصيب بايدن الجمعة 15/يناير/2021 - 08:01 م أمنية فوزي Advertisements ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. أخبار تهمك عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي) منذ حوالي 20 ساعة انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية منذ أقل من ساعتين رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة منذ حوالي 3 ساعات إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد منذ يوم تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز منذ حوالي 4 ساعات ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك منذ ثلث ساعة عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية منذ حوالي 6 ساعات حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج منذ حوالي 4 ساعات رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير منذ حوالي 17 ساعة نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل منذ أقل من ساعة حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا" منذ حوالي 8 ساعات تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية منذ حوالي 3 ساعات تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري منذ ساعة و 17 دقيقة عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب منذ حوالي 4 ساعات صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد منذ ساعة و 22 دقيقة توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين منذ يوم