أعضاء البرلمان والشيوخ يتحدون لإنشاء جامعة حكومية بالقناطر الخيرية

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أعلن النائب الدكتور إبراهيم عويس عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، وقليوب، عن مشروع إنشاء جامعة حكومية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لخدمة محافظات القاهرة الكبرى، والمنوفية، في إطار مخطط تحويل المشروعات التنموية، والاستثمارية ضمن مخطط النهوض بالقناطر.



وأشار "عويس"، في تصريحات صحفية اليوم، أن فكرة إنشاء جامعة حكومية متكاملة لم تكن وليدة اللحظة، ولكن كانت مشروع متكامل خطط لها نظرا لطبيعة عمله كأستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الازهر، وجرى طرحها في برنامجه الانتخابي بتلك الدورة، وحان الوقت لتنفيذها والعمل من خلال بوابة البرلمان.



وتابع "عويس" بأن في الاتحاد قوة على الأرض وأمام المسئول لذلك جرى طرح فكرة إنشاء "الجامعة الحكومية" على الزملاء، النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، والنائب سمير بيومي عضو مجلس الشيوخ، بهدف الاتحاد والعمل على تنفيذ المشروع من خلال التعاون الثلاثي مشترك يحمل اسم خدمة القناطر الخيرية فقط.

