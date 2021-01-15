مورينيو يتحدث عن مستقبل بيل مع توتنهام

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إنه لم يناقش "لثانية واحدة" احتمال تمديد جاريث بيل إعارته بعد نهاية الموسم الحالي.

قال مورينيو للصحافيين "لم أناقش مستقبل بيل لثانية واحدة، غاريث لاعب معار حتى نهاية الموسم".

وأوضح مدرب "السبيرز" إلى إنه يسعى تدريجياً لدفع اللاعب البالغ عمره 31 عاماً لتقديم أفضل ما لديه، لكنه لم يكشف ما إذا كان بيل سيشارك أمام شيفيلد يونايتد.

وتابع: "لا أدري، لم أتخذ قراراً بعد، دعونا ننتظر".

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