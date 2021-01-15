الزراعة: تحديث شبكات الري تصب في صالح تحسين كفاءة استهلاك المياه

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن تحديث شبكات الري الحديث تصب في صالح تحسين كفاءة استهلاك المياه، ورفع انتاجية وحدة الأرض.

وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة توجه تحدي كبير في ملف المياه، وبالتالي فأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتعظيم كفاءة استهلاك المياه، مضيفا أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع تطبين الترع لتطبيق أساليب الري الحديث.

وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بدور كبير في توصيل المعلومات للمزارعين بأهمية استخدام سبل الري الحديث لتحقيق عائد أكبر سواء على مستوى انتاجية الأرض أو توفير المياه.

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