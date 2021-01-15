بتعليق فكاهي.. محمد أنور يشارك صورة من كواليس مسلسل "إسعاف يونس"

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شارك الفنان محمد أنور صورة من تصوير مسلسل "إسعاف يونس"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



"وكتب "أنور" تعليقا قائلا: "لما صاحبة اختك تتأخر عندكم وامك تقول مين هيوصلها.



مسلسل "إسعاف يونس"، من بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني.