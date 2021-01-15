شقيق الفنان حسام الشرقاوي يرد على الهجوم على أخيه ونجله

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

أعرب الحاج سيد شقيق الفنان حسام الشرقاوي، عن امتنانه من نجل شقيقه مودو، قائلًا: "مودو ابن شقيقي ولد متنفرد ومتربي أوي ومهتم من الناحية العلمية بشكل كبير، وكذلك من الناحية التربوية يعتبر الأولى لديه ولا يستخدم العنف في التربية"، مشيرًا إلى أن محمد ابن شقيقي رسم الابتسامة علينا في ظل جائحة كورونا.

وأوضح "الحاج سيد"، خلال برنامج "صوت الشعب"، تقديم الإعلامي أحمد العوضي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن محمد ابن شقيقي يحب بسنت حب طفولي وليس حب للكبار وعفوي ومتعلق بزميلته لأنها بتديله شيكولاتة وأكل ومتعاونة معاه فقط، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية والمتقدمة تساعد الأطفال على التعاون فيما بينهم.

وطالب بأن يكون مع الناس الإيجابية ويبتعد عن الأشخاص السلبيين والتى تقوم بهدم المجتمعات، مشيرًا إلى أن مودو طفل صغير يعبر عن طفولته بشكل فكاهي وعفوي ولا يجوز مهاجمته بهذا الشكل السىء.

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