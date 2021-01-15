مركز شباب سمسطا يستضيف تليفونات بنى سويف بالقسم الثاني



يدخل سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن المباراة بشعار لا بديل عن تحقيق الفوز وذلك أملا فى العودة للانتصارات وإسعاد الجماهير .



واختار على حسن قائمة تضم كلا من ( راندى وأحمد رمضان وعشماوى وجزره وبنوا وبلال وروؤق وجرار وحسام حسن ومرزوق حسن ومحمد جابر وعادل نور ومحمود شعبان ومروان رمضان وسلك وكوليبالى ومحمد رجب ومحمد كارم ومحمد عشري ) .



فيما يخوض تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد جمال اللقاء بدافع الانتصار والعودة للسباق وتحسين ترتيب الفريق .



ويحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد 8 نقاط فيما يحتل التليفونات المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط .









ترتيب المجموعة الأولى

1 - الشرقية للدخان 19 نقطة 2 - المنيا 17 نقطة 3 - الألومنيوم 16 نقطة 4- الإعلاميين 15 نقطة 5- ديروط 13 نقطة 6- بنى سويف 13 نقطة 7- الفيوم 13 نقطة 8- سوهاج 12 نقطة 9- البترول 11 نقطة 10- شبان قنا 11 نقطة 11- قنا 8 نقاط 12- شباب سمسطا 8 نقاط 13- كيما أسوان 6 نقاط 14- تليفونات بني سويف 5 نقاط 15- طهطا 5 نقاط 16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

يستضيف فريق مركز شباب سمسطا شقيقه فريق تليفونات بنى سويف في الثانية والنصف من عصر السبت، وذلك فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب سمسطا ضمن منافسات الاسبوع الـ 9 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .