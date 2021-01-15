قطر تهزم أنجولا في كأس العالم لكرة اليد

فاز المنتخب القطري على منتخب أنجولا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 30 - 25.





ونجح منتخب "العنابي" في التفوق خلال أحداث الشوط الأول وتقدم بنتيجة 14 - 13، قبل أن يعزز تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة برج العرب بالإسكندرية.





واحتلت قطر صدارة المجموعة بعد حصوله على أول نقطتين، فيما يبقى منتخب أنجولا بدون رصيد.





ويقع منتخبا قطر وأنجولا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما منتخبي كرواتيا واليابان، واللذان يلتقيا بعد قليل في إطار نفس الجولة.





وحصل أحمد مدادي على لقب رجل المباراة، بعد تسجيله لثمانية أهداف من تسع تصويبات.





ومن المقرر، أن يلتقي منتخب القطري في الجولة المقبلة مع نظيره المنتخب الياباني، فيما يلعب منتخب أنجولا مع نظيره الكرواتي يوم الأحد المقبل.



