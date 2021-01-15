السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية ببنها

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سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب بالطابق ١١ بإحدى الشقق السكنية ببنها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية ببنها.



جرى إخطار الحماية المدنية بقيادة العميد عمر حرب، والدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق.



وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق قيام ربة منزل بإعداد الطعام، فتركته حتى احترق وتسبب في اشتعال إسطوانة الغاز، وجرى السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة.