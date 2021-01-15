تعرف على قائمة الفيوم لمواجهة قنا بالقسم الثاني

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
اعلن أحمد بكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي محافظة الفيوم عن اختياره 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بمنتجع الأسيوطي سبورت، استعدادًا لمباراة قنا المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد السبت بالملعب الفرعي الثاني بمنتجع الأسيوطي ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وضمت القائمة كلا من ( مصطفى ديدا، ويوسف يحي، وإسلام عمار، وأحمد سعد، وأحمد بليدي، وأحمد القرموطي، وأحمد عبد الحكيم، وأحمد عماد ضبش، وعبد الله رشدي، وأحمد عبد الباقي، وأحمد حسن، وأدهم حسن، ومحمد أبو العلا، وأنس شندي، ومحمود الحسيني، وجابر جابر، وكريم الشافعي، ومصطفى كارلوس ) .

ويخوض فريق الفيوم مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة قنا على الملعب الفرعي لمنتجع الأسيوطي وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق .

ويمتلك الفيوم 13 نقطة يستقر بهم في المركز السابع بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

أخبار تهمك

أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ يوم

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ثلث ساعة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

04:29 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

06:41 م

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض