بعد تسليم عقود عمل لذوي الهمم.. وزير القوى العاملة: الدولة دائمًا مع أبنائها



كما حذر وزير القوى العاملة، من البيانات الكاذبة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن المواقع الرسمية للوزارات والهيئات هي الجهة المختصة فقط، بإصدار تلك البيانات.



وأوضح أن وزارة القوى العاملة، قامت بتسليم 57 عقد عمل لأصحاب القدرات الخاصة، فضلا عن 6 كراسي متحركة، و10ماكينات خياطة، مؤكدا أن المشوار لا يزال طويلا، أمام الوزارة لتحقيق أحلام ذوي الهمم والعزيمة، متمنيا أن يكون هذا العام، هو عام السعادة بالنسبة لمتحدي الإعاقة.



وبعث محمد سعفان برسالة طمأنة إلى ذوي الهمم والعزيمة، موضحا، إن وزارة القوى العاملة، لاتقوم فقط بتسليم عقود عمل لأصحاب القدرات الخاصة، بل تقوم بمتابعة أخبارهم والاطمئنان عليهم، وعلى مدى التزام جهات العمل بتعيينهم.



وأكد محمد سعفان، أن ما تقوم به وزارة القوى العاملة، تجاه ذوي الهمم والعزيمة، يأتي من جانب دعم الدولة لأبنائها، من أجل حياة كريمة تليق بهم.



قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدي الإعاقة وذوي الهمم، من أجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.وأضاف محمد سعفان خلال برنامج "أحلام مواطن" الذي يقدمه هاني عبدالرحيم، على قناة " صدى البلد"، أن وزارة القوى العاملة تثق في قدرة أبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأنها تعمل على دمجهم في المجتمع خاصة، وأن لديه إمكانات كبيرة.كما أوضح وزير القوي العاملة، أن الوزارة تعمل بقدر الإمكان على إدخال السعادة على أصحاب القدرات الخاصة، بدمجهم في المجتمع، لا سيما أن منهم كفاءات كثيرة تتساوى وإن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء.وأفاد محمد سعفان، أن أصحاب القدرات وذوي الهمم والعزيمة، يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، ولذلك وفرت لهم الدولة فرص عمل، لتأهيلهم وتشغيلهم، ضمن مبادرة «مصر بكم أجمل» لتأهيل ذوي القدرات في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا أن الدولة دائمًا مع أبنائها.