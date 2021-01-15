"اعترافات ومحاولة تجنيد".. قطر ترتكب جريمة كبرى بحق البحرين (فيديو)

يوما بعد يوم تكشف قطر عن عدم جديتها في المصالحة وهذه المرة عبر بوابة البحرين حيث أعلنت إدارة مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية البحرينية عن محاولة الأمن القطري تجنيد أحد مواطنيها لصالح الدوحة.

وأفاد بيان الداخلية البحرينية محاولة قطر اقتياد المواطن البحريني للدوحة وعرض عليه تلقي راتبًا شهريًا قدره 10 آلاف ريال قطري مقابل تزويدهم بمعلومات عن تحركات الأمن في منطقة سترة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

الجريمة القطرية بحق البحرين ومواطنها تعد إخلالا بالاتفاقيات الأمنية وبالالتزامات الواجبة وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار وتكشف عن نية قطر الحقيقية وجديتها في المصالحة.