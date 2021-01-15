رسالة جديدة من محمد لـ"بسنت": ياسين عنده أمراض لو اتجوزتيه هيدمر عيشتك"

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وجه محمد، نجل الفنان حسام الشرقاوي، رسالة إلى بسنت قائلًا: "يا بسنت لو اتجوزتى ياسين هيدمرلك عيشتك.. لأنه مريض وعنده أمراض كثيرة".



وتابع "محمد"، خلال برنامج "صوت الشعب"، تقديم الإعلامي أحمد العوضي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "يا بسنت أنا عرفت أن ياسين عنده أمراض بعد المكالمة من الضحكة عرفتها".



واقترح الفنان حسام الشرقاوي أن يقوم نجله محمد بالغناء مع ابنتة مي والاثنين يدخلو فى مسابقة فى الغناء امام بعضهما البعض والجمهور يحكم عليهم ويختار من صوتة افضل والاغنية التى ستؤثر فى الجمهور بشكل كبير ".



