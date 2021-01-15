نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
يمتلك مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاثة عروض للرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت مصدر خاص داخل الأهلي لـ "الفجر الرياضي"، أن مروان محسن أبلغ مسئولي القلعة الحمراء بتلقيه ثلاثة عروض للرحيل عن المارد الأحمر خلال الميركاتو الجاري.

وأضافت، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يرفض التخلي عن اللاعب في الفترة الحالية، خاصة بعد إعارة أحمد ياسر ريان لسيراميكا كيلو باترا، واليو بادجي للدوري التركي.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية.

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