كلوب: مشوار الدوري مازال طويلًا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، اليوم الجمعة، أنه لا يشعر بالقلق من نتيجة مباراة قمة أمام مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أنها لن تكون مؤثرة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي.

تفصل ثلاث نقاط بين المتصدر يونايتد، وحامل اللقب ليفربول،‭ ‬وهما أنجح فريقين في تاريخ دوري الأضواء قبل المواجهة على ملعب آنفيلد الذي لم يخسر عليه فريق المدرب كلوب منذ أبريل (نيسان) 2017.

لكن كلوب قال إنه لا يشعر بالقلق بشأن سجل الفريق على ملعبه، أو تفوق يونايتد في السباق على اللقب، لأن المشوار "لا يزال طويلاً" هذا الموسم، كما ينافس مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث أيضاً على اللقب.

وقال كلوب للصحافيين: "الفوز بمباراة في كرة القدم والانتصار على يونايتد هدف في حد ذاته، وليس من الضروري الحديث عن أهمية المباراة في الصراع على اللقب، أو الحفاظ على سجل الفريق في ملعبه".

وأضاف: "لا تحمل المباراة أهمية إضافية بسبب صدارة يونايتد للمسابقة، يستحقون النقاط التي حصدوها حتى الآن، كما نستحق أيضاً النقاط التي حصلنا عليها".

وتابع: "يتأخر مانشستر سيتي بنقطة وينافس على اللقب أيضاً، لا نشغل بالنا كثيراً بالفرق الأخرى، نسعى للفوز بالمباريات ويونايتد منافس قوي".

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