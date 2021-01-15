بنى سويف يستضيف الإعلاميين في قمة مرتقبة بالقسم الثاني

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف نظيرة فريق الإعلاميين في الثانبة والنصف من عصر السبت بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى غدا بالجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى محمد يوسف والجهاز المعاون على الاجتماع مع اللاعبين قبل بدء المران وذلك للتأكيد على أهمية حصد الثلاث نقاط والاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية .

فيما خاض رباعى حراس المرمى شريف مدحت ومحمود جمال ومصطفى حطيبة ومحمود عبد النبي تدريبات منفردة تحت قيادة نبيل شعبان مدرب حراس المرمى .

واطمئن الجهاز الفنى لبنى سويف على حالة جميع اللاعبين وعدم وجود غيابات باستثناء الثنائى حسن عبده واسلام شرقية اللذان خضعا لعملية جراحية مطلع الأسبوع الحالى نتيجة إصابتهم بقطع بالرباط الصليبي بجانب عبد الله عبد العظيم الذى يعانى من كدمة بالظهر .
ويدخل بنى سويف المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لإسعاد الجماهير واستمرار النتائج الإيجابية واستثمار الفوز بالمباراة الماضية أمام الفيوم خارج الديار .

فيما يخوض الإعلاميين بقيادة مديره الفنى ياسر الكنانى المباراة بدوافع الاستمرار فى المنافسة وعدم فقدان اى نقاط .

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 13 نقطة فيما يحتل الإعلاميين المركز الرابع برصيد 15 نقطة .

ترتيب المجموعة الأولى

 1 - الشرقية للدخان 19 نقطة
 2 - المنيا 17 نقطة
 3 - الألومنيوم 16 نقطة
 4- الإعلاميين 15 نقطة
 5- ديروط 13 نقطة
 6- بنى سويف 13 نقطة 
7- الفيوم 13 نقطة
 8- سوهاج 12 نقطة 
 9- البترول 11 نقطة 
10- شبان قنا 11 نقطة 
11- قنا 8 نقاط 
12- شباب سمسطا 8 نقاط
 13- كيما أسوان 6 نقاط 
14- تليفونات بني سويف 5 نقاط 
15- طهطا 5 نقاط 
16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

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