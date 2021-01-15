"البلاتوه".. وزير الصحة الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن المنحنى الوبائي لكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تعاقدت مع المنظمة العالمية لتوفير لقاح كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعدد أنواع اللقاحات التي سيتم توفيرها للمصريين.

وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه من المنتظر توفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بعد التعاقد مع منظمة "جافي"، متوقعا توفير هذه الكميات بحلول شهر مارس المقبل.

وكشف أن هناك انخفاض في أعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، معلقا: "خلال الأسبوعين القادمين سنعرف إذا كنا وصلنا للذروة وبدأنا ننزل ولا لاء.. نأمل أن نكون وصلنا لمرحلة البلاتوه، وهى ثبات نسبة الإصابة ثن تبدأ في الانخفاض".

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