أحمد العوضي عن استضافة مصر لكأس العالم لليد: "إحنا حاميين الناس"

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أعرب الإعلامي أحمد العوضي، عن سعادته البالغة من استضافة الدولة المصرية لبطولة كأس العالم لكرة اليد في ظل جائحة كورونا، إلى جانب مشكلة سد النهضة والجماعات الإرهابية على الحدود مع ليبيا ومواجهة الإرهاب في سيناء، معلقًا: "ولكن لدينا رجال أبطال صقور تحمي البلد من أي اعتداء على مقدراتها وقيادة سياسية حكيمة تدير الأمور بحكمة بالغة".

وأضاف "العوضي"، خلال برنامج "صوت الشعب"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى من وزارات السياحة والرياضة والصحة والسكان، وذلك لجذب السياحة والتأكيد على أن مصر آمنة من أي إرهاب ومن أي فيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مونديال اليد توفر وزارة الصحة كافة المستلزمات الطبية والوقائية لكل فريق من عربات إسعاف وأكشاك خاصة بكل فريق بها جميع الأدوات الطبية المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع: "هناك فرق بين ما يحدث فى مصر وما تديره من أمور كبيرة من قيادة سياسية عظيمة وقديرة وما يحدث في أمريكا والتي ضربت الديمقراطية في مقتل، وما يحدث من إرهاب ومظاهرات، متسائلًا: "أين جميعات حقوق الإنسان مما يحدث في أمريكا؟"، مشيرًا إلى أن أمريكا التي تتشدق بالديمقراطية عندها إرهاب ومظاهرات وقمع وما يحدث فيها لا يتناسب مع ما تصدره للعالم الخارجي بينما عندنا نحمي الناس ونحترمهم.

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