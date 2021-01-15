رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. بيان من الأرصاد يحذر من طقس السبت

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموفق 16 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الأنحاء، ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.


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