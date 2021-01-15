احتياطي روسيا النقدي يقترب من مستوياته القياسية

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية الى نحو 600 مليار دولار مقتربا من الرقم القياسي المسجل في الصيف الماضي " 600.7 مليار دولار".





ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت الاحتياطيات للفترة من /25 ديسمبر 2020/ لغاية /1 يناير 2021/ من 592.4 مليار دولار إلى 597.4 مليار دولار ، بواقع 5 مليارات دولار خلال أسبوع.





و يتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.