احتياطي روسيا النقدي يقترب من مستوياته القياسية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية الى نحو 600 مليار دولار مقتربا من الرقم القياسي المسجل في الصيف الماضي " 600.7 مليار دولار".

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت الاحتياطيات للفترة من /25 ديسمبر 2020/ لغاية /1 يناير 2021/ من 592.4 مليار دولار إلى 597.4 مليار دولار ، بواقع 5 مليارات دولار خلال أسبوع.

و يتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

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