"زور شهادات جامعية".. تفاصيل سقوط الضابط المزيف في الجيزة

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عاصم الداهش مدير الإدارة في الإيقاع بعجوز انتحل صفة ضابط بإحدى الجهات ومارس أعمال النصب والتزوير، على مدار عدة سنوات.

تحريات اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، توصلت إلى أن المتهم احترف تزوير المحررات الرسمية، والشهادات الجامعية مستخدما أختاما مقلدة.

وبينت التحريات أن المتهم نصب على عدد من المواطنين، وعددًا من معارفه حيث تظاهر بعمله كضابط بخلاف الحقيقة مستغلا مهارته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.

وأعدت مأمورية مطلع الأسبوع عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت من ضبط المتهم داخل مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير.

وتم اقتياده للتحقيق معه والوقوف على نشاطه قبل عرضه على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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