وزيرة الهجرة: رعاية السيسي لأحدث نسخة من مؤتمرات "مصر تستطيع" تكريم كبير

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مشيرة إلى أن رعاية الرئيس للمؤتمر يعتبر تكريم كبير لسلسة مؤتمرات مصر تستطيع.

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن مؤتمرات مصر تستطيع تستهدف الاستفادة من الخبرات والعقول المصرية في الخارج، وكل مؤتمر من هذه المؤتمرات يتماشي مع اتجاهات الدولة، وخرجت من المؤتمرات عدة توجيهات ونتائج هامة.

وأضافت أن وزارة الإنتاج الحربي والكهرباء من أكثر الوزارات التي استفادت من سلسلةة مؤتمرات مصر تستطيع، منوها بأن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة سيتم تنظيمه في شهر مايو أو يونيو حتى تكون انتهت أزمة كورونا.

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