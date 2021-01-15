محمد عز يكشف حقيقة إصابته بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان محمد عز، صورة من تحليل البي سي أر، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكشف "عز" من خلال هذه الصورة، نتيجة تحليل فيروس كورونا حيث كتب قائلا: "الحمد لله رب العالمين مسحه سلبيه ربنا يشفي كل مريض متستهتروش. وخلوا بالكم من نفسكم".

وشارك الفنان محمد عز مؤخرا في فيلم "ريما" وهو بطولة محمد ثروت، مايا نصري، ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار وإنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.

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