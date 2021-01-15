نتائج الجولة الرابعة لدوري القسم الرابع بقنا

Advertisements

انطلقت اليوم منافسات الجولة الرابعة لدوري القسم الرابع بقنا، والتي شهدت منافسة شرسة بين فرق مقدمة المسابقة،



وأسفرت نتائج الجولة عن تعادل فريق مركز شباب نجع حمادي أمام نظيره فريق نادي سكر قوص، بدون أهداف، في المباراةالتي جمعت بينهما اليوم بملعب نادي طوبيا،ليرفع نجع حمادي رصيده للنقطة 7 متصدر المجموعة بفارق الاهداف، عن فريق سكر قوص الذي له نفس الرصيد من النقاط.





وعلي الجانب الآخر حقق فريق مركز شباب ابوتشت فوز صعب علي نظيره فريق نادي الشاطئ بسفاجا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب الاول.





فيما خرج فريق مركز شباب العمال بقنا خارج منافسات الجولة "بأي "





وجاء ترتيب المجموعة عقب انتهاء مواجهات اليوم كما يلي:





مركز شباب نجع حمادي 7 نقاط



نادي سكر قوص 7 نقاط



مركز شباب ابوتشت 6 نقاط



مركز شباب عمال قنا 3 نقاط



نادي الشاطئ بسفاجا بدون نقاط