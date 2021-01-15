صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يتسابق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونظيره بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات واحد من نجوم نادي ريال مدريد الاسباني.


وقال موقع " ديفينسا سينترال الإسباني " أن بايرن ميونخ وليفربول تواصلا مع ريال مدريد من أجل معرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على خدمات المدافع البرازيلي ميليتاو.


وبعد تراجع ترتيب اللاعب بين مدافعي الريال للرقع اربعة خلف راموس وفاران وناتشو فكر جالياً في الرحيل ومغادرة النادي وينتظر المفاضلة بين عرضي ليفربول وبايرن ميونخ.

أخبار تهمك

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ يوم

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ 18 دقيقة

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ 42 دقيقة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

06:41 م

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

07:00 م

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض