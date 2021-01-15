تعرف على حصاد الجولة الثانية بالقسم الرابع ببنى سويف

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية بدورى القسم الرابع ببنى سويف لتسفر عن صدارة لافيينا للبطولة وعودة نجوم مصر لسباق المنافسة .

ونجح الفريق الكروى الاول بنادى لافيينا الرياضى فى تحقيق فوز بنتيجة 0/6 على مضيفه مركز شباب باروط بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب باروط ، وأحرز أهداف لافيينا محمد كيتو ' هدفين ' وموكا وقاسم ربيع ومحمد عصام وهشام نيمار ' هدف ' ولم يكمل لاعبي باروط المباراة لينسحب الفريق من المباراة بمنتصف الشوك الثانى .

فيما نجح نجوم مصر فى تحقيق فوز بنتيجة كبيرة 1/8 على سمسطا الرياضى واحرز الأهداف كلا من كهربا ' هدف ' وشيلافرت ' هدفين ' ووائل عبد الفتاح ' هاتريك ' وأحمد معوض ' هدف ' وأحمد لهلوبه ' هدف ' .

ترتيب المجموعة 

1 - لافيينا 6 نقاط .
2 - نجوم مصر 3 نقاط .
3 - نادى سمسطا نقطة .
4 - باروط نقطة .

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