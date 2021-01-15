اقتصاد بريطانيا ينكمش 2.6% في نوفمبر في أول تراجع منذ أبريل





انكمش الاقتصاد البريطاني 2.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في أول تراجع شهري للإنتاج منذ الانخفاضات الناجمة عن إجراءات العزل العام الأولية الهادفة لمكافحة كوفيد في أبريل نيسان، إذ جرى فرض قيود جديدة على معظم البلاد لإبطاء انتشار المرض.





وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية يقل بكثير عن متوسط التوقعات لانخفاض 5.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.





ويقدر بنك إنكلترا المركزي أن اقتصاد البلاد انكمش بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وفي ظل سريان إجراءات عزل عام جديدة منذ يناير كانون الثاني فإنه من المرجح أن تكون البلاد انزلقت إلى ركود ثان بعد انتعاش.





وكثف البنك المركزي برنامجه لشراء السندات إلى قرابة 900 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر تشرين الثاني وقال محافظه أندرو بيلي هذا الأسبوع إنه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز.