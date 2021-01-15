اقتصاد بريطانيا ينكمش 2.6% في نوفمبر في أول تراجع منذ أبريل

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر

انكمش الاقتصاد البريطاني 2.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في أول تراجع شهري للإنتاج منذ الانخفاضات الناجمة عن إجراءات العزل العام الأولية الهادفة لمكافحة كوفيد في أبريل نيسان، إذ جرى فرض قيود جديدة على معظم البلاد لإبطاء انتشار المرض.

وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية يقل بكثير عن متوسط التوقعات لانخفاض 5.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

ويقدر بنك إنكلترا المركزي أن اقتصاد البلاد انكمش بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وفي ظل سريان إجراءات عزل عام جديدة منذ يناير كانون الثاني فإنه من المرجح أن تكون البلاد انزلقت إلى ركود ثان بعد انتعاش.

وكثف البنك المركزي برنامجه لشراء السندات إلى قرابة 900 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر تشرين الثاني وقال محافظه أندرو بيلي هذا الأسبوع إنه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز.

أخبار تهمك

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 7 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ 41 دقيقة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ يوم

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعتين و 50 دقيقة

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

06:41 م

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

07:00 م

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض