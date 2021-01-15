عاجل.. بيلوسي: رجال الشرطة بذلوا ما في وسعهم لحماية الكونجرس

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عقدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مؤتمرًا صحفيًا بشأن أحداث اقتحام الكونجرس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وقالت "بيلوسي"، إن رجال الشرطة بذلوا ما في وسعهم لحماية الكونجرس، مؤكدة أنه يجب إجراء مراجعة للخطط الأمنية عقب حادثة اقتحام الكونجرس.

