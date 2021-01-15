عاجل.. بيلوسي: رجال الشرطة بذلوا ما في وسعهم لحماية الكونجرس

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
عقدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مؤتمرًا صحفيًا بشأن أحداث اقتحام الكونجرس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وقالت "بيلوسي"، إن رجال الشرطة بذلوا ما في وسعهم لحماية الكونجرس، مؤكدة أنه يجب إجراء مراجعة للخطط الأمنية عقب حادثة اقتحام الكونجرس.

أخبار تهمك

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ يوم

أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 7 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

06:41 م

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

07:00 م

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض