والد بطل واقعة "بسنت ومحمد" يكشف عن بداية قصة الحب بينهما

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

علق المطرب الشعبي حسام الشرقاوي، والد الطفل «محمد» بطل واقعة «بسنت ومحمد»، إن نجله محمد يتحدث عن قصة بسنت منذ عامين تقريبًا، ورغم ذلك بدأ موخرًا بنشر قصته مع بسنت عبر «فيس بوك»، مؤكدًا أنه لم يستغل نجله على موقع «يوتيوب» كما يدعى ويهاجموه بذلك كما أنه أيضا يعي معايير «فيس بوك» جيدا.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال لقائه ببرنامج "صوت الشعب"، تقديم الإعلامي أحمد العوضي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن نجله يعيش حياة مرفهة، ولكن حال علم الطفل بأن هذه الفيديوهات ستتسبب في حبس والده قائلًا: "ممكن يحصله حاجة، ممكن يعيط أسبوع متواصل، محمد عارف إنه تريند ومقدرتش أقوله أن في بلاغات ضد والده".

وتابع: "معرفش إيه اللي خلاني أعمل كده وأنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملت كده من باب الفكاهة، أنا لما فرحت وضحكت من الفيديوهات، والتعليقات من الناس على اليوتيوب خلتني أنشرها على فيس بوك، وأجدد اعتذاري وشكري مرة أخرى للمجلس القومي للأمومة والطفولة".

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