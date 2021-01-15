تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين في أوائل يناير

قالت جامعة ميشيجان إن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت في أوائل يناير كانون الثاني، إذ تفاعل الأميركيون مع الهجوم على مقر الكونغرس في واشنطن وزيادة حادة في حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19، وهو ما يخيم على التوقعات الاقتصادية.





فقد انخفض مؤشر جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلكين إلى 79.2 في بداية الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 80.7 في ديسمبر كانون الأول.





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ألا يطرأ تغير كبير على المؤشر ويسجل 80.