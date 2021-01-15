تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين في أوائل يناير

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
قالت جامعة ميشيجان إن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت في أوائل يناير كانون الثاني، إذ تفاعل الأميركيون مع الهجوم على مقر الكونغرس في واشنطن وزيادة حادة في حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19، وهو ما يخيم على التوقعات الاقتصادية.

فقد انخفض مؤشر جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلكين إلى 79.2 في بداية الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 80.7 في ديسمبر كانون الأول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ألا يطرأ تغير كبير على المؤشر ويسجل 80.

أخبار تهمك

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 6 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ أقل من ساعتين

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعتين و 14 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ يوم

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

05:00 م

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض