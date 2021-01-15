أول تعليق من مدرب يراميدز بعد عبور المقاولون بالدوري

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمد زويد
قال الأرجنتيني أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب، واستحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن فريقه استحوذ على أغلب مجريات المباراة، في المقابل سيطر فريق المقاولون على فترات خلال المباراة.

أكد أن الفوز على المقاولون العرب هام للغاية، بعد تعادل الفريق في آخر مباراتين، وكان لابد من الفوز في المباراة، والحصول على النقاط الثلاث، موضحا أن عدم اللعب بمهاجم صريح، أن يسعي لتحقيق الفوز ويضع اللاعبين المناسبين وفق الخطة والمنافس.

المدرب الأرجنتيني أثنى على مستوى إيريك تراوري، ومشاركته في المباراة في قلب الهجوم، مؤكدا أنه لاعب مشاكس ويخلق فرص بشكل مستمر، وأدى بشكل جيد.

وعن بقاء إسلام عيسي الذي كان أساسياً في المباراة الماضية على دكة البدلاء، أكد أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة في الفترة الحالية، ويقوم بعمل سياسة تدوير لجميع اللاعبين، للمحافظة عليهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يمثل مشكلة لجميع الأندية في العالم.

وتحدث المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مستوى رمضان صبحي، مؤكداً أنه سعيد جدا بمستواه في مباراة اليوم والهدفين والذي سجلهما أمام المقاولون العرب.

أوضح أن رمضان صبحي دائما يحاول أن يثبت أنه لاعب من طراز عالي، ويجتهد في التدريبات، وعليه أن يواصل مجهوده الكبير لأنه يمتلك أكثر من ذلك، خاصة وأن دوره الهجومي رائع جدا مع زملائه ويستطيع مساعدة الفريق بشدة.

ووجه المدرب الأرجنتيني الشكر للاعبيه على الفوز والمجهود الكبير طوال المباراة، والإصرار على تحقيق الانتصارات، مشددا على أن بيراميدز لديه الكثير ليقدمه  في الفترة المقبلة.

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