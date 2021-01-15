درة توجه رسالة شكر للجميع عقب عيد ميلادها لهذا السبب
الجمعة 15/يناير/2021 - 08:56 م
مي مرسي
شكرت الفنانة درة، جمهورها وأصدقائها وعائلتها لتهنئتهم لها بعيد يملادها، وذلك من خلال فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت درة قائله: "أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر. شكرا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت أحتاجها. شكرا لكل من عايدني في هذا الفيديو وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان أحبّكم نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا i love you je vous aime".
واحتفلت النجمة درة يوم الأربعاء الماضي بعيد ميلادها الـ41، وهي نجمة تونسية أبهرت جمهورها بالأدوار التي أدتها كما أبهرتهم أيضا بإطلالاتها الأنيقة.
وكتبت درة قائله: "أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر. شكرا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت أحتاجها. شكرا لكل من عايدني في هذا الفيديو وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان أحبّكم نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا i love you je vous aime".
واحتفلت النجمة درة يوم الأربعاء الماضي بعيد ميلادها الـ41، وهي نجمة تونسية أبهرت جمهورها بالأدوار التي أدتها كما أبهرتهم أيضا بإطلالاتها الأنيقة.
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