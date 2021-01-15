درة توجه رسالة شكر للجميع عقب عيد ميلادها لهذا السبب

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شكرت الفنانة درة، جمهورها وأصدقائها وعائلتها لتهنئتهم لها بعيد يملادها، وذلك من خلال فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت درة قائله: "أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر. شكرا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت أحتاجها. شكرا لكل من عايدني في هذا الفيديو وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان أحبّكم نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا i love you je vous aime".

واحتفلت النجمة درة يوم الأربعاء الماضي بعيد ميلادها الـ41، وهي نجمة تونسية أبهرت جمهورها بالأدوار التي أدتها كما أبهرتهم أيضا بإطلالاتها الأنيقة.

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