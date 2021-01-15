بسيوني يعرب عن سعادته بعد الفوز الأول للجيش في الدوري

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
اعرب الكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش عن سعادته البالغة بعد الفوز الذي حققه فريق على حساب نادي وادي دجلة بهدف واحد مقابل لا شيء لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وفي تصريحات إذاعية أكد بسيوني أن الفريق كان بحاجة لتحقيق الثلاثة نقاط وذلك من أجل إستعاده الثقة والإبتعاد عن الضغوط التي يمثلها البقاء في المركز الأخير.


وأنهى أن الطلائع قدم عرض قوي للغاية وإستفاد من خبرات اللاعبين مؤكداً أنه أعاد بعض اللاعبين للمراكز الصحيحة وبالأخص أحمد عبد الرحمن زولا الذي تحول إلى جناح أيمن هجومي.

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