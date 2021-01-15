نتائج مباريات اليوم بالقسم الرابع بالدقهلية



وتعادل ميت غمر و شباب ميت غمر سلبيا ، كما تم إلغاء مباراة الستامونى وشباب السنبلاوين بسبب عدم تواجد سيارة إسعاف بملعب المباراة.



وفى المجموعة الثانية تغلب الشال والمنشية على مستضيفه الأطرش بثلاثية نظيفة، فيما حقق منية النصر الفوز بثنائية خارج ملعبه على حساب فريق الجمالية.



وحقق شها فوزا صعبا على ضيفه سماد طلخا بهدفين مقابل هدف، فيما حقق جزيرة القباب فوزا ثمينا خارج الديار على فريق جزيرة القباب بهدف دون مقابل.



ترتيب المجموعة الاولي



1-اتحاد السنبلاوين 9 نقاط

2-شباب ميت غمر 7 نقاط

3-ميت غمر 4 نقاط

4-اجا 3

5-شباب بلقاس 3

6-طلخا 3

7-المعصرة 3 نقاط

8-الستاموني بدون نقاط

9-شباب السنبلاوين بدون نقاط



ترتيب المجموعة الثانية



1-منية النصر 9 نقاط

2-جزيرة القباب 6 نقاط

3-ميت سلسيل 4 نقاط

4-الشال والمنشية 4 نقاط

5-شها 3 نقاط

6-الاطرش نقطتين

7-سماد طلخا نقطة وحيدة

8-الجمالية نقطة وحيدة

شهدت المجموعة الأولى فوز المعصرة بهدف على حساب طلخا، بينما حقق إتحاد السنبلاوين فوزا جديدا وصعبا على حساب شباب بلقاس.