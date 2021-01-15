نتائج مباريات اليوم بالقسم الرابع بالدقهلية

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
أقيمت اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة بدورى القسم الرابع بمنطقة الدقهلية بمجموعتيه حيث أقيمت ٨ مباريات.

شهدت المجموعة الأولى فوز المعصرة بهدف على حساب طلخا، بينما حقق إتحاد السنبلاوين فوزا جديدا وصعبا على حساب شباب بلقاس.

وتعادل ميت غمر و شباب ميت غمر سلبيا ، كما تم إلغاء مباراة الستامونى وشباب السنبلاوين بسبب عدم تواجد سيارة إسعاف بملعب المباراة.

وفى المجموعة الثانية تغلب الشال والمنشية على مستضيفه الأطرش بثلاثية نظيفة، فيما حقق منية النصر الفوز بثنائية خارج ملعبه على حساب فريق الجمالية.

وحقق شها فوزا صعبا على ضيفه سماد طلخا بهدفين مقابل هدف، فيما حقق جزيرة القباب فوزا ثمينا خارج الديار على فريق جزيرة القباب بهدف دون مقابل.

ترتيب المجموعة الاولي 

1-اتحاد السنبلاوين 9 نقاط
2-شباب ميت غمر 7 نقاط
3-ميت غمر 4 نقاط
4-اجا 3
5-شباب بلقاس 3
6-طلخا 3
7-المعصرة 3 نقاط
8-الستاموني بدون نقاط
9-شباب السنبلاوين بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية 

1-منية النصر 9 نقاط
2-جزيرة القباب 6 نقاط
3-ميت سلسيل 4 نقاط
4-الشال والمنشية 4 نقاط
5-شها 3 نقاط
6-الاطرش نقطتين
7-سماد طلخا نقطة وحيدة
8-الجمالية نقطة وحيدة

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 15 ساعة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ يوم

باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي

منذ ساعة الا ربع

نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

05:00 م

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض